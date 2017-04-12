ألمانيا : السجن لسيدة أهانت عائلة سورية و استخدمت ” التحية النازية ” في وجه أفرادها

حكمت محكمة في مدينة فيتن غربي ألمانيا، بالسجن لمدة عام و 9 أشهر على سيدة ألمانية شتمت وأهانت عائلة سورية.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السيدة البالغ من العمر 43 عاماً، أهانت الزوج والزوجة وطفلتهم الصغيرة.

ووفق ما ذكر موقع “در فستن” الألماني، فإن السيدة قالت للعائلة: “يتعين على الأجانب إفساح الطريق .. على النساء المحجبات الخروج من ألمانيا”.

ثم قامت السيدة بضرب الأم والطفلة بحقيبتها، قبل أن تستخدم تحية النازية في وجههم.

ووجهت المحكمة للسيدة تهمة الاعتداء واستخدام الرموز المحظورة.

وأشارت المصادر الألمانية إلى أن المرأة كانت مخمورة عندما وقت الحادثة، ما أدى إلى تطبيق عقوبة مخففة عليها.

عكس السير