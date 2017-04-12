بالفيديو .. لص صيني يفر إلى مركز للشرطة بعدما سرق هاتف امرأة !

أظهر مقطع فيديو مثير للدهشة، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لصاً صينياً وهو يسرق هاتف امرأة أثناء استخدامها له، ويفر مسرعاً لتقوده قدماه إلى مركز الشرطة دون أن يدري.

ورصدت كاميرات المراقبة في مدينة شينزهين بإقليم غوانغدونغ الصيني، حادث سرقة خطف فيه اللص هاتفاً من يد امرأة أثناء استخدامها له قبل أن يطلق ساقيه للريح.

وقامت المرأة بملاحقة الرجل، الذي عبر الشارع بسرعة ودخل إلى مرآب للسيارات دون أن يدري بأنه دخل إلى باحة لمركز الشرطة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعلى الفور قام أفراد من الشرطة بمحاصرة اللص، وإلقاء القبض عليه وإعادة الهاتف للمرأة.

وبحسب تقارير الشرطة فإن الرجل الذي اعترف بسرقته، قال بأنه جديد في المنطقة ولم يكن يعرف بأنه كان يفر باتجاه مركز للشرطة.

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