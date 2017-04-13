مصري يذبح صديقه بعدما وجد صوراً عارية لزوجته على هاتفه

أقدم جزار مصري على ذبح صديقه في الشارع أمام المارة، بعد أن شاهد صورًا لزوجته بالملابس الداخلية على هاتفه.

وقال مصدر أمني إن “الواقعة بدأت عندما اجتمع الصديقان وبدأ كل منهما يحكي عن علاقاته النسائية قبل أن يشاهد الزوج صورة لزوجته بقميص النوم وأخرى بالملابس الداخلية على هاتف صديقه، الذي لم يكن يعرف أنها زوجة الجزار الذي تظاهر بدوره بأنه لا يعلم شيئًا عن صاحبة الصور”.

وأضاف المصدر وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز أنه “في اليوم التالي جلس الجاني عند المقهى وانتظر صديقه وطلب منه معرفة صاحبة الصور، وفاجأه المجني عليه بأنها منتشرة مع شباب المنطقة وأنها التقطت لها خلسة من الشرفة، وعلى الفور استل الجزار سكينًا من طيات ملابسه وذبح صديقه أمام المارة ولاذ بالفرار”.

وكشفت التحريات أن الصور التقطها شخص في الشقة المقابلة للزوجة لكن المجني عليه تظاهر بفخر أنه يعرفها دون أن يدري أنها زوجة صديقه ودفع حياته ثمنًا لجريمة لم يرتكبها.

وتم القبض على المتهم وقال أمام النيابة إنه “دافع عن شرف زوجته وانتقم من صديقه”.

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