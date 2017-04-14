تعرف على تكلفة يوم واحد في أغلى المدن السياحية لعام 2017

يستخدم الكثير من هواة السفر تطبيق hoppa.com لحجوزات الطيران، بينما تقدم مدونة Hoppa كل عام خدمة لا تقل أهمية عن الطيران المخفض بالنسبة لهواة الترحال، وهو دليل تكلفة اليوم الواحد من السياحة في العديد من البلدان.

وترصد المدونة سنوياً الوجهات السياحية الأغلى في العالم، حيث حملت نتائج 2017 العديد من المفاجآت، خصوصاً قائمة أغلى 20 مدينة للسياح، والتي كانت كالتالي وفق ما اوردتها هافينغتون بوست عربي :

– المركز 20: هونغ كونغ

قدرت تكلفة اليوم الواحد بالنسبة للسائح بـ 137.45$ ، من بين هذه التكلفة :

$146,65 غرفة في الفندق لشخصين

$45,60 طعام لشخصين

$5,96 سيارة أجرة

$5,38 فنجان قهوة

– المركز 19: هلسنكي – فنلندا

قدرت تكلفة اليوم الواحد بالنسبة للسائح بـ 143.27$ ، من بين هذه التكلفة :

128.43$ غرفة في الفندق لشخصين

74.13$ طعام لشخصين

13.42$ سيارة أجرة

4.09$ فنجان قهوة

– المركز 18: لاس فيغاس– الولايات المتحدة

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 143.56 ، من بين هذه التكلفة :

153.73$ غرفة في الفندق لشخصين

50.54$ طعام لشخصين

11.93$ سيارة أجرة

5.11$ فنجان قهوة

– المركز 17: طوكيو – اليابان

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 145$ ، من بين هذه التكلفة :

155.14$ غرفة في الفندق لشخصين

42.96$ طعام لشخصين

18:62$ سيارة أجرة

4.02$ فنجان قهوة

– المركز 16: المنامة –البحرين

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 145.61$ ، من بين هذه التكلفة :

147.28$غرفة في الفندق لشخصين

35.49$ طعام لشخصين

9.68$ سيارة أجرة

4.89$ فنجان قهوة

– المركز 15: باريس – فرنسا

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 145.89$ ، من بين هذه التكلفة :

160.08$غرفة في الفندق لشخصين

52.9$ طعام لشخصين

9.68$ سيارة أجرة

5.03$ فنجان قهوة

– المركز 14: الدوحة – قطر

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 147.27$ ، من بين هذه التكلفة :

142.72$ غرفة في الفندق لشخصين

55.86$ طعام لشخصين

4.13$ سيارة أجرة

5.6$ فنجان قهوة

– المركز 13: دبي – الإمارات المتحدة

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 150.44$ ، من بين هذه التكلفة :

158.68$ غرفة في الفندق لشخصين

68.75$ طعام لشخصين

11.25$ سيارة أجرة

3.8$ فنجان قهوة

– المركز 12: لندن – المملكة المتحدة

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 151.4$ ، من بين هذه التكلفة :

158.68$ غرفة في الفندق لشخصين

68.75$ طعام لشخصين

11.25$ سيارة أجرة

3.8$ فنجان قهوة

– المركز 11: دبلن – أيرلندا

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 153.13 $ ، من بين هذه التكلفة :

168.1$ غرفة في الفندق لشخصين

63.94$ طعام لشخصين

10.5$ سيارة أجرة

3.34$ فنجان قهوة

– المركز 10: كاراكاس – فنزويلا

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 153.48$ ، من بين هذه التكلفة :

197.37$ غرفة في الفندق لشخصين

43.75$ طعام لشخصين

1.63$ سيارة أجرة

4.06$ فنجان قهوة

– المركز 9: روما – إيطاليا

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 153.84$ ، من بين هذه التكلفة :

198.15$ غرفة في الفندق لشخصين

53.28$ طعام لشخصين

9.75$ سيارة أجرة

1.44$ فنجان قهوة

– المركز 8: هونولولو – جزر هاواي

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 154.92$ ، من بين هذه التكلفة :

160.24$ غرفة في الفندق لشخصين

66.1$ طعام لشخصين

12$ سيارة أجرة

5.08$ فنجان قهوة

– المركز 7: أمستردام – هولندا

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 157.71$ ، من بين هذه التكلفة :

180.33$ غرفة في الفندق لشخصين

63.94$ طعام لشخصين

14.25$ سيارة أجرة

3.19$ فنجان قهوة

– المركز 6: البندقية – إيطاليا

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 158.41$ ، من بين هذه التكلفة :

151.63$ غرفة في الفندق لشخصين

95.9$ طعام لشخصين

15.75 سيارة أجرة

1.55$ فنجان قهوة

– المركز 5: ستوكهولم – السويد

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 163.53$ ، من بين هذه التكلفة :

160.6$ غرفة في الفندق لشخصين

77.29$ طعام لشخصين

15$ سيارة أجرة

4.35$ فنجان قهوة

– المركز 4: أوسلو – النرويج

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 183.76$ ، من بين هذه التكلفة :

169.48$ غرفة في الفندق لشخصين

93.61$ طعام لشخصين

14.25$ سيارة أجرة

5.23$ فنجان قهوة

– المركز 3: كوبنهاغن – الدنمارك

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 187.95$ ، من بين هذه التكلفة :

193.6$ غرفة في الفندق لشخصين

85.99$ طعام لشخصين

16.5$ سيارة أجرة

6.38$ فنجان قهوة

– المركز 2: نيويورك – الولايات المتحدة

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح بـ 196.14$ ، من بين هذه التكلفة :

229.67$ غرفة في الفندق لشخصين

81.39$ طعام لشخصين

7.5$ سيارة أجرة

4.63$ فنجان قهوة

– المركز 1: زيورخ – سويسرا

تكلفة اليوم الواحد التقديرية بالنسبة للسائح تصل إلى 212.53$ ، من بين هذه التكلفة :

205.21$ غرفة في الفندق لشخصين

99.3$ طعام لشخصين

20.2$ سيارة أجرة

5.89$ فنجان قهوة

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