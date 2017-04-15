بالفيديو .. هوليوود تشهد طلاق النجمين الأميركيين بن أفليك و جنيفر غارنر

ذكرت صحيفة #لوس_أنجلوس تايمز أن الممثل الأميركي #بن_أفليك والممثلة الأميركية #جنيفر_غارنر تقدما رسميا بطلب الطلاق للمحكمة، بعد نحو عامين من انفصالهما.

وقالت الصحيفة إن خلافات لا يمكن حلهابين نجمي هوليوود الشهيرين وردت في الأوراق المقدمة للمحكمة العليا في لوس أنجلوس حيث قدمت جارنر طلب الطلاق وقدم بن أفليك رده.

وتسعى جارنر وبن أفليك البالغان من العمر 44 عاما إلى الحضانة المشتركة لأطفالهما الثلاثة وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، واشترك بن أفليك وجارنر في بطولة فيلم (ديرديفيل) في 2003 و تزوجا في عام 2005 ، وأعلنا عزمهما الطلاق في عام 2015.

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