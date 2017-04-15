بثينة شعبان ترتدي الحجاب ” احتراماً للوفد الإيراني ” في موسكو ! ( صور )

قالت قناة العالم الإيرانية، يوم أمس الجمعة، إن بثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد، ارتدت الحاجب في موسكو احتراماً للوفد الإيراني.

وكانت شعبان شاركت في اللقاءات التي قام بها وليد المعلم في موسكو أول أمس، وعقد خلال زيارته مؤتمراً مشتركاً مع وزيري الخارجية الروسي والإيراني.

وقالت القناة إنه “خلال اللقاء الذي جمع الوفدين السوري والايراني في موسكو ظهرت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان وهي ترتدي حجابا احتراما للوفد الايراني”.

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