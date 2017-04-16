تفاصيل جديدة حول تفجيرات دورتموند : خطاب مسؤولية ثالث .. و مواد تفجير يحتمل أنها من مخازن الجيش الألماني

ظهر خطاب اعتراف ثالث، بالمسؤولية عن التفجيرات الثلاثة التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند، واتسم بخلفية يحتمل أنها ذات طبيعة يمينية متطرفة ووصل عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة “تاجس شبيجل”.

وكانت ثلاث مواد متفجرة مزودة بمسامير، انفجرت بالقرب من حافلة فريق دورتموند، قبل مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام ايه سي موناكو الفرنسي، ما تسبب في حدوث إصابة لمدافع الفريق مارك بارترا وشرطي بالإضافة إلى تأجيل المباراة لليوم التالي، ولا يزال المحققون يحاولون إستجلاء خلفيات الواقعة.

وكان قد تم العثور على ثلاث رسائل بنفس النص في مكان الهجوم، وكانت تلك الرسائل تشير إلى إمكانية أن يكون هناك خلفية إسلامية وراء الهجوم، غير أن المحققين يشكون في أن تكون هذه الخطابات واردة بالفعل من إسلاميين، كما شكك المحققون في صحة رسالة نشرت على أحد المواقع الإلكترونية اليسارية ليلة الحادث، والتي ادعت أن الهجوم ذو دوافع يسارية متطرفة.

ولا تزال التحقيقات تسير في مختلف الاتجاهات من اليمينيين المتطرفين إلى المشجعين المشاغبين إلى المجرمين العاديين.

من جانب آخر، أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أنه لا يمكنه حتى الآن الإدلاء بمعلومات محددة بشأن المواد المتفجرة التي تم استخدامها في الهجوم على حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأسبوع الماضي.

وقالت متحدثة باسم المكتب في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية السبت: “من المبكر للغاية الإدلاء ببيانات في هذا الشأن لأن الفحوص الجنائية لا تزال مستمرة”، مضيفة أن التحقيقات تسري على قدم وساق.

وكانت صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية المقرر صدورها الأحد نقلت عن مصادر تحقيقات قولها: “المواد المتفجرة في القنابل الأنبوبية، التي كانت مملوءة بمسامير معدنية، من المحتمل أنها جاءت من مخازن الجيش الألماني، لكن التحقق من صحة هذا الامر لا يزال مستمرا”. (DPA)

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