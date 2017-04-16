صاحب كلمات عشرات الأغاني الشهيرة .. من هو مساعد وزير داخلية مصر المسجون في تهم فساد ؟

قضت محكمة جنايات #القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي واثنين من مساعديه وتغريمهم ما يقارب 196 مليون جنيه مع إلزامهم برد مبلغ 196 مليوناً بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

الحكم الصادر السبت 15 أبريل/نيسان 2017، شمل مساعدي العادلي أحمد عبد النبي، ونبيل خلف والذي شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية.

ولمن لا يعرف نبيل خلف فهو الشاعر الغنائي المعروف وصاحب كلمات عشرات الأغاني الشهيرة لمطربين مصريين و عرب ، حيث كتب خلف العديد من الأغاني الدينية، أشهرها “قلبك حنين يا نبي” للمغني اللبناني وائل جسار والتي لاقت شهرة كبيرة بالعالم العربي، وكذلك أغنيه “في حضرة المحبوب” و”أكمل نساء العالمين”، و”سيدنا عمر”.

كما كتب خلف كلمات ألبوم “الحكاية محمدية” الذي غنته أنغام ويحوي 10 أغنيات دينية وفق ما ذكرت هافينغتون بوست عربي ، وإضافة إلى الأغاني الدينية ألف نبيل خلف أغنيات أخرى رومانسية، وأخرى ذات طابع سياسي ، من أبرز هذه الأغاني “افتحوا يا حمام” و “أهل العرب والطرب” لمحمد منير.

كما كان صاحب كلمات عدد من الأغاني لنانسي عجرم، مثل “يا بنات يا بنات”، و”سلمولي عليه” ، وكذلك كتب كلمات أغنيات عاطفية لوائل جسار أشهرها “بتوحشيني” و”مهما تقولو”.

وظهر اسم خلف بجانب حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد حسني مبارك وذلك بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “فساد الداخلية”، ووجهت لهم تهمة الاستيلاء على مبلغ مليار و800 مليون جنيه، في الفترة بين العامين 2000 و2011 أي حتى قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

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