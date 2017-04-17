أمريكا : مطعم دوار في ناطحة سحاب يهشم رأس طفل

أعلن مسؤولون أميركيون إن طفلا عمره 5 أعوام توفي متأثرا بإصابته البالغة داخل مطعم دوار على قمة ناطحة سحاب في وسط #أتلانتا عاصمة ولاية #جورجيا الأميركية ، وانحشرت رأس الطفل حتى تهشمت بين جدار ثابت ومنضدة ثابتة داخل المطعم الذي يدور ببطء.

وقالت شرطة أتلانتا في بيان إن الأنظمة الآلية لمطعم (ذا صن دايال) أوقفت حركة الطابق عندما انحشرت رأس الطفل يوم الجمعة ثم أخرج الموظفون رأسه من داخل مساحة ضيقة ، لكن رأس الطفل كانت قد تعرضت لإصابة بالغة وتوفي في وقت لاحق بأحد المستشفيات.

وقال وارين بيكارد وهو متحدث باسم شرطة أتلانتا للصحفيين “إن الطفل كان يتجول مثل أي طفل. وفجأة وجد نفسه في وضع حرج لا يستطيع الإفلات منه بين الأرض المتحركة و الجدار”.

وأوضح مكتب الفحص الطبي لمقاطعة فولتن أنه تم التوصل إلى أن الوفاة نجمت عن حادث وأن الطفل تعرض لإصابات تهشم في الرأس و المخ.

ولم ترد متحدثة عن (ذا صن دايال) المطعم الواقع في الطابق الثاني والسبعين من فندق (ويستن بيتشتري بلازا) في عاصمة جورجيا على اتصال وعلى رسالة بالبريد الإلكتروني طلبا للتعليق السبت. ويقول المطعم على موقعه على الإنترنت إنه يوفر رؤية بزاوية 360 درجة لمنطقة أتلانتا.

وأفاد ممثل للمطعم لصحيفة أتلانتا جورنال كونستتيوشن أن المطعم مغلق حتى إشعار آخر. ( reuters )

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