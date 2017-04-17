الريال يفقد جهود 4 لاعبين في مواجهة بايرن ميونخ بربع نهائي دوري الأبطال

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن لاعب ريال مدريد، غاريث بيل، لن يتمكن من اللعب هذا الأسبوع بسبب إصابته في عضلة السمانة، بالإضافة إلى 3 لاعبين آخرين لن يتمكنوا من المشاركة في مواجهة بايرن ميونخ بربع نهائي دوري الأبطال.

ومن المرتقب أن يغيب بيل عن صفوف ريال مدريد أثناء مواجهته لكل من بايرن ميونيخ وبرشلونة في الكلاسيكو، ورغم أن وضعه قد شهد تحسنا، حرص المدرب، زين الدين زيدان، على عدم المخاطرة باللاعب الويلزي.

وكان بيل قد خرج في منتصف الشوط الثاني في مباراة الذهاب على ملعب بايرن الأربعاء (فاز النادي الملكي 2-1)، لمضاعفات في كاحله، من جراء إصابة سابقة أبعدته نحو 3 أشهر عن الملاعب.

كما سيغيب عن قائمة الميرينغي ثنائي الدفاع البرتغالي بيبي والفرنسي رافائيل فاران بسبب الاصابة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وداني كارفاخال للإيقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء، وهو ما دفع زيزو لاستدعاء المدافع الشاب ألفارو تيخيرو للقائمة لسد هذا العجز.

في المقابل، أكد لاعب المنتخب البولندي ونادي بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، جاهزيته في مباراة فريقه ضد ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا الذي يقام على ملعب سنتياغو برنابيو يوم الثلاثاء.

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