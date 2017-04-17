كيم جونغ أون يهنئ بشار الأسد بـ ” الجلاء ” .. و يهاجم أمريكا لقصفها أحد مطاراته

ذكرت وكالة وسائل الاعلام الكورية الشمالية ، ان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أدان الولايات المتحدة اليوم الاثنين لقيامها بهجوم صاروخي على سوريا في رسالة بعث بها لبشار الأسد، للتهنئة بـ “عيد الجلاء”.

وجاء في الرسالة التي بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، ان كيم اغتنم هذه المناسبة لاتهام الولايات المتحدة لقيامها “بعمل غزو متهور” على سوريا.

واعرب كيم في الرسالة عن “دعمه وتضامنه القويين لتحقيق العدالة التي تتمسك بها الحكومة والشعب السوري”.

وهذه المرة هي الأولى التي ينتقد فيها كيم شخصياً الولايات المتحدة. (Yonhap)

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