لام : أثق في قدرة بايرن على هزيمة الريال في برنابيو

أعرب قائد نادي #بايرن_ميونخ الألماني #فيليب_لام، والذي أعلن إسدال الستار على مسيرته الكروية بنهاية الموسم، اليوم الإثنين، عن قناعته بقدرة الفريق البافاري على الفوز على ريال مدريد الإسباني على ملعبه “سانتياغو برنابيو” الذي سيستضيف مواجهة إياب ربع نهائي دوري الأبطال غداً الثلاثاء.

وأكد لام بنبرة واثقة “يمكننا الفوز أيضاً على الريال في مدريد”، مضيفاً “لدينا فريق قوي للغاية ونعلم أيضاً أنه يمكننا التسجيل خارج ملعبنا”.

وذكر الموقع الرسمي للنادي البافاري أن مواجهة الغد ستكون الرابعة والأخيرة لقائد “المانشافت” السابق على ملعب البرنابيو، والتي سيتعين على البايرن خلالها تعويض خسارة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعبه (1-2).

وحذر عند ذكر مباراتهم الأخيرة على ملعب مباراة الغد: “في مباراة الذهاب بمدريد منذ عامين تمكنا من السيطرة عليهم ولكنهم فاجئونا بالهجمات المرتدة، وهو الأمر الذي علينا أن نتجنبه”.

كما اختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يواجه أي فريق أوروبي آخر أكثر من الميرينغي، إذ أن مباراة الغد ستكون الثامنة له أمام الفريق العاصمي.

وقال في هذا الصدد: “كل لاعب يريد دائماً أن يواجه أفضل الفرق، على مدار مسيرتي استطعت أن أواجه أفضل الفرق”.

يذكر أن مشاركة لام في مباراة الغد تعني خوضه المباراة رقم 104 بقميص العملاق البافاري في البطولة الأكبر على مستوى القارة العجوز، يضاف إليها السبع مباريات التي خاضها مع شتوتغارت خلال موسمي (2003-04 و2004-05). ( EFE )

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