إيران : روحاني ينتقد تدخل الحرس الثوري في اقتصاد البلاد

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني تدخل الحرس الثوري في الأمور المتعلقة باقتصاد البلاد.

وقال روحاني، في كلمة خلال الاحتفالات بيوم الجيش الإيراني في طهران، الثلاثاء، إن “وساوس القوات المسلحة في موضوع اقتصاد البلاد، إنما يبعدها عن أهدافها السامية”.

وأضاف أن “الهواجس غير المبررة، من شأنها إبعاد القادة والقوات المسلحة، عن مهامهم الأصلية”.

ويهيمن الحرس الثوري الإيراني، على السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، من خلال مؤسسات اقتصادية يسيطر عليها، فضلاً عن قوته العسكرية.

ويقترن اسم الحرس الثوري، بجرائم اغتيال وعمليات عسكرية في الخارج.

وطالب القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، في الآونة الأخيرة، بتسليم إدارة الاقتصاد للحرس، بدعوى عدم إدارة الملف الاقتصادي في البلاد بشكل جيد. (ANADOLU)

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