دراسة : الركض يزيد متوسط عمر الإنسان

أشار أطباء من الولايات المتحدة إلى أن الركض بانتظام يزيد من متوسط العمر المتوقع لعدة سنوات.

ويعتقد الباحثون أن الهرولة الأسبوعية لمدة ساعتين على مدى 40 عاما قادرة على زيادة حياة الشخص من 2,8 إلى 3,2 عاما، بالمقارنة مع أولئك الذين لا يولون اهتماما لمثل هذا النوع من النشاط البدني بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ووجد الخبراء أيضا أن ممارسة الركض يقلل بنسبة 25-40 في المئة من خطر الوفاة المبكرة.

كما يقول العلماء أن هذه الاستنتاجات تنطبق على جميع الناس، حتى أولئك الذين يدخنون أحيانا، أو للذين يعانون من الوزن الزائد.

تجدر الإشارة غلى أن العلماء لم يذكروا السبب المباشر الذي يجعل الركض يطيل متوسط ​​العمر المتوقع.

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