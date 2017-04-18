مورينيو يرغب في تكوين ثلاثي هجومي ضارب ينافس الـ ” MSN ” و ” BBC “

أكدت صحيفة “ذا صن ” البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي يريد استغلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتشكيل ثلاثي هجومي ضارب في الفريق، على غرار الثلاثي الهجومي بناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وبحسب الصحيفة، فإن مورينيو لا يريد التفريط في المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي ينقضي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب ان يمدد النادي له بعقد وراتب سنوي يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، بعدما أظهر تألقًا لافتًا خلال منافسات هذا الموسم وفرض نفسه هدافًا للفريق رغم تقدمه في السن، إذ يعتبره “السبيشل وان” الضلع الأول للثلاثي الهجومي الذي يريد تشكيله الموسم المقبل وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، بينما الضلعان الآخران يتمثلان بالبلجيكي روميلو لوكاكو هداف نادي إيفرتون والفرنسي أنطوان غريزمان هداف نادي اتلتيكو مدريد.

وأكدت ذات الصحيفة أن مورينيو قد طلب من ملاك النادي ميزانية تقدر بـ 160 مليون جنيه إسترليني لجلب الثنائي الهجومي المتألق في بطولة “البريميرليغ” و “الليغا”، حيث يصل سعر البلجيكي إلى 70 مليون باوند إسترليني ، بينما سعر الفرنسي قد يصل إلى 90 مليون باوند.

وفضلاً عن مدى نجاح مورينيو في إقناع “السلطان السويدي ” بالبقاء في “الأولدترافورد” وقدرته على انتداب غريزمان ولوكاكو في ظل المنافسة الشرسة من قبل كبار الأندية الأوروبية، إلا انه سيصطدم بعقبة أخرى تتعلق بتواجد “الفتي الذهبي” واين روني، الذي يُصر على البقاء مع اليونايتد حتى نهاية عقده معه في شهر يونيو من عام 2019 ، رغم أنه خرج نهائياً من الحسابات التكتيكية للمدرب البرتغالي، إضافة إلى ان راتبه الأسبوعي لايزال يرهق خزينة النادي كونه الأعلى أجراً بين اللاعبين.

هذا وتأثرت نتائج “اليونايتد” هذا العام كثيراً بتذبذب المردود التهديفي لمهاجميه، ومن حسن حظ البرتغالي انه جلب “السلطان السويدي” الذي نجح في سد الثغرة التهديفية، التي خلفها تراجع الثنائي الهجومي الإنكليزي واين روني والفرنسي أنتوني مارسيال.

عكس السير