ألمانيا : ارتفاع عدد اللاجئين السوريين الذين يقدمون طلبات للاعتراف بالمؤهلات المهنية السورية

قالت موقع فوكسشتيمه نقلا عن المتحدث باسم مكتب الاعتراف بالشهادات الخارجية أن عدد الطلبات المقدمة من قبل اللاجئين السوريين للاعتراف بشهاداتهم تزايدت في العام الماضي بشكل ملحوظ.

وأضاف الموقع ، بحسب ما ترجم عكس السير ، أن غرف الصناعة الحرفية سجلت زيادة في الطلبات المقدمة من السوريين خصوصا الذين انخرطوا في مجال الالكترونيات أو تصفيف الشعر.

وذكر الموقع أن غرفة الصناعات الهندسية قالت أن الطلبات المقدمة من السوريين العام الماضي زاد إلى الضعف بالمقارنة مع عام ٢٠١٥.

ووفقا لمكتب الدولة المحلي في مدينة ساكسونيا فقد زاد عدد الطلبات المقدمة من الأطباء السوريين لكي يتم الاعتراف بشهاداتهم من أجل العمل في المجال الطبي.

كما ارتفع عدد الطلبات من اللاجئين السوريين الذين يرغبون في ممارسة مهنة التدريس إلى ١٧طلبا بعد أن بلغ فقط ٣ طلبات في عام ٢٠١٥.

عكس السير