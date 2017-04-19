رجل أعمال مقيم بالإمارات ينتج أغلى فيلم في تاريخ الهند

تعرف #الهند بأنها من أكثر الدول إنتاجا للأفلام في العالم بما يزيد عن ألفي فيلم بأكثر من 10 لغات كل عام، وهو ما يتطلب ميزانيات ضخمة.

ومن المنتظر أن يكون فيلم ماهابهاراتا متعدد اللغات، والمقتبس عن ملحمة ماهابهاراتا السنسكريتية الشهيرة، هو الفيلم الهندي الأكثر تكلفة على الإطلاق.

ويعتزم المستثمر، بافاجوثو راجورام شيتي، الذي يقيم في #الإمارات العربية المتحدة استثمار 150 مليون دولار في إنتاج الفيلم وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وهو ما يعادل 5 أضعاف ميزانية فيلم باهوبالي الذي تم إطلاقه عام 2015، والذي يعد أغلى فيلم في الهند حتى الآن، وقد حقق نجاحا كبيرا في جميع أنحاء العالم.

وسيتم تصوير ماهابهاراتا بلغات هندية متعددة ومن ثم يدبلج إلى عدة لغات أجنبية.

ويعتقد شيتي أن الفيلم سيصل إلى 3 مليارات شخص عند عرضه أي أقل بقليل من نصف سكان العالم، وسيتم إنتاج الفيلم في جزأين وسينطلق التصوير بحلول سبتمبر 2018، فيما سيطلق الجزء الأول بحلول عام 2020، أما الجزء الثاني فسيصدر في غضون 90 يوما من عرض الجزء الأول.

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