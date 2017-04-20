الدولار ينخفض و اليورو يقاوم تقلبات ما قبل الانتخابات الفرنسية

انخفض الدولار مقابل سلة عملات رئيسية يوم الخميس متأثرا بأداء قوي لليورو قبل الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية وبتحسن في المعنويات تجاه الجنيه الاسترليني هذا الأسبوع.

وتصدر الدولار النيوزيلندي قائمة العملات المرتفعة في تداولات الأسواق الخارجية ليصعد بعدما زاد التضخم ليتخطى اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ويدعم مبررات رفع أسعار الفائدة في البلاد خلال العام المقبل.

لكن الانتباه تركز بشكل واسع على الانتخابات الفرنسية. ورغم ارتفاع مقياس التقلبات المتوقعة للعملة صعد اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0748 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وبحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر الدولار 0.14 بالمئة إلى 99.601. وارتفع الدولار قليلا إلى 108.96 ين لكنه انخفض نحو 0.4 بالمئة مقابل الاسترليني إلى 1.2824 دولار. (REUTERS)

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