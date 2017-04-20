” تشاومي ” تطلق هاتف ” مي 6 ” بمواصفات فائقة

أطلقت شركة #تشاومي الصينية رسمياً أحدث هواتفها الذكية “مي 6” بمواصفات تقنية فائقة الجودة، وتصميم وهيكل جذّاب ومتين.

ويأتي الهاتف الرائد Mi 6 بأحدث معالجات سناب دراغون وذاكرة عشوائية كبيرة وكاميرا مزدوجة، إضافة إلى معالج سناب دراغون 835 وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، وسيكون أول هاتف صيني يعمل بأحدث معالجات كوالكوم بعد أن اشترت سامسونغ كل المتاح لتضعه في هواتفها غالكسي إس 8 و إس 8 بلس الذي صنع بدقة 10 نانومتر.

ويحمل الهاتف شاشة 5.15 بوصة بدقة FHD الكاملة ومعالج رسوميات Adreno 540. ومن الخلف هناك كاميرا مزدوجة 12 ميغابكسل لكل منهما وإحداها بزاوية عريضة، مع سماعتي صوت وبطارية 3350 ميلي أمبير.

كما يتمتع الهاتف بتصميم أنيق مع شاشة منحنية الحواف قليلاً دمجت فيها حساس البصمة و جسم من الستانلس ستيل

و يتميز الهاتف بعدم وجود منفذ سماعات صوت! ويقدم ثلاثة ألوان الأزرق والأسود والأبيض. ويباع بسعر 363 دولار لنسخة 64 غيغابايت و 421 دولار لنسخة 128 غيغابايت وهناك نسخة مصنوعة من السيراميك بسعر 436 دولار.

هذه المواصفات والسعر تجعل هاتف شاومي الجديد منافس قوي لرائعة سامسونغ غالكسي إس 8 التي تباع بأكثر من ضعف سعره.

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