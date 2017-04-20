ريال مدريد يحقق رقماً أوروبياً جديداً بتأهله للمربع الذهبي للمرة السابعة توالياً

حقق نادي #ريال_مدريد الإسباني إنجازاً قاريا جديداً غير مسبوق في أعقاب نجاحه في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة #دوري_أبطال_أوروبا بعد فوزه الكبير على نادي #بايرن_ميونيخ الألماني بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مجموع نتيجتي مواجهتي الذهاب و الإياب للدور الربع النهائي من البطولة .

وحقق “الأبيض الملكي” إنجازاً فريداً بتأهله للدور النصف النهائي للمرة السابعة على التوالي والمرة الثامنة والعشرين في تاريخ المسابقة القارية الأولى للأندية (دوري أبطال أوروبا) .

هذا و دأب أبناء العاصمة مدريد على التواجد كضلع دائم من الأضلاع الأربعة للمربع الذهبي لـ “صاحبة الأذنين” منذ عام 2011 ، حيث تمكن ريال مدريد على مدار 7 أعوام من بلوغ النهائي مرتين فقط ، نجح من خلالهما في الظفر باللقب الأوروبي الأغلى.

وتأهل ريال مدريد للنصف النهائي من نسخة عام 2011 غير انه تعرض للإقصاء من قبل غريمه التقليدي نادي برشلونة في الكلاسيكو الأوروبي الذي جمعهما ، وفي عام 2012 أقصي “الأبيض الملكي” مجددا على يد نادي بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، أما في عام 2013 ، فقد جاء الدور على نادي بروسيا دورتموند الألماني لحرمان ريال مدريد من النجمة القارية العاشرة بفضل أهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي عام 2014 نجح ريال مدريد في تجاوز بايرن ميونيخ و بلوغ نهائي البطولة ، وتعليق النجمة الأوروبية العاشرة بعد فوزه في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب جاره نادي اتلتيكو مدريد.

وفي عام 2015 عاد “الميرنغي” ليخرج مجدداً من منافسات البطولة في الدور قبل النهائي و هذه المرة على يد نادي يوفنتوس الإيطالي ، بفضل المهاجم ألفارو موراتا الذي تألق في المباراة بتوقيعه لهدف التعادل في ملعب “السانتياغو بيرنابيو”.

وفي عام 2016 نجح ريال مدريد في التأهل مجدداً للمربع النهائي ، وبلوغ نهائي المسابقة ، على حساب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي ، ليخطف النجمة الأوروبية الحادية عشرة على حساب جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

و يعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو الذي درب ريال مدريد من عام 2010 وحتى عام 2013 ، من أكثر المدربين بلوغا للمربع الذهبي دون أن ينجح في بلوغ النهائي ، حيث قاده لهذه المحطة في الأعوام الثلاثة التي اشرف خلالها على جهازه الفني أعوام 2011 و 2012 و 2013 ، بينما حققها مع الإيطالي كارلو انشيلوتي مرتين في عامي 2014 و 2015 متساويا مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي الذي صعد لهذا الدور للمرة الثانية أيضا بعدما قاده العام المنصرم لنقيل اللقب القاري.

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