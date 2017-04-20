شاشات عملاقة للاجئين في اليونان لمشاهدة ” الكلاسيكو “

بفضل مبادرة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ومنظمات غير حكومية، سيتمكن أكثر من ألف لاجئ في مدينة #سالونيكا اليونانية من متابعة مباراة “كلاسيكو الليغا” بين #ريال_مدريد و #برشلونة الأحد المقبل، عبر شاشات عملاقة.

وأوضحت رابطة الدوري أنه بموجب هذه المبادرة التي جاءت بالتنسيق مع منظمتي “Intervolve” و”Open Cultrual Center”، سيكون أمام اللاجئين من مخيمات نيا كافالا وسوفيتكس وأوليوكاسترو وسيناتكس والمناطق الحضرية من مدينة سالونيكا، الفرصة للانتقال إلى قاعتين تم وضع شاشتين عملاقتين بهما لمشاهدة مباراة الكلاسيكو التي تأتي ضمن منافسات الجولة 33 من الليغا. ( EFE )

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