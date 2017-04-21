المشتبه به الثاني في اعتداء الشانزليزيه بباريس يسلم نفسه للشرطة البلجيكية

قالت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة إن المشتبه به الذي تلاحقه باريس غداة اعتداء الشانزليزيه سلم نفسه للشرطة البلجيكية.

وقال المتحدث باسم الوزارة بيير-هنري برانديه إن “الرجل الذي ورد اسمه في مذكرة المطلوبين (أمنيا) التي أصدرتها السلطات البلجيكية سلم نفسه لمركز شرطة في أنفير” البلجيكية.

وقال المتحدث باسم الداخلية الفرنسية بيير أونري برانديه في وقت سابق الجمعة إن الشرطة تبحث عن مشتبه به ثان فيما يتصل بقتل رجل شرطة في باريس.

وأضاف متحدثا إلى راديو أوروبا 1 بعد حادث إطلاق الرصاص في شارع الشانزليزيه والذي قتل فيه أحد المهاجمين أيضا أن مسؤولي الأمن البلجيكيين حددوا هوية مشتبه به ثان وأبلغوا السلطات الفرنسية. (AFP – REUTERS)

عكس السير