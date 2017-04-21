خبر سار لريال مدريد قبل موقعة ” الكلاسيكو “

استأنف الجناح الويلزي #غاريث_بيل التدريبات الجماعية مع فريقه #ريال_مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم بحسب ما أعلن ناديه في اشارة الى امكانية مشاركته في الكلاسيكو ضد برشلونة الاحد المقبل ضمن الدوري المحلي.

وكان “القاطرة الويلزية” قد تعرض إلى اصابة في ربلة الساق اليمنى في المباراة ضد بايرن ميونيخ الالماني في 12 أبريل في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا واضطر الى ترك الملعب في الشوط الثاني.

وغاب بيل التي كانت اصابة قريبة من كاحل قدمه اليمنى حيث اجرى عملية جراحية ابعدته نحو 3 اشهر في الشتاء، عن المباراتين ضد سبورتينغ خيخون في الدوري المحلي السبت الماضي وبايرن ميونيخ (4-2 بعد التمديد) الثلاثاء في اياب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة.

وتشكل عودته خبرا سارا لمدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان الذي بات بامكانه الدفع بالثلاثي “بي بي سي” بيل والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو ضد برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو.

في المقابل، واصل المدافع البرتغالي بيبي عمله في الصالة الرياضية حيث يعاني من اصابة في الاضلع، فيما اكتفى المدافع الفرنسي رافايل فاران المصاب في فخذه بحصة تدريبية بمفرده.

ويتصدر ريال مدريد الساعي الى اللقب الاول منذ 2012، الترتيب برصيد 75 نقطة مع مباراة مؤجلة ضد سلتا فيغو، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب قبل الكلاسيكو الحاسم.

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