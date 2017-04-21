صفعة جديدة لـ ” الحيوان ” و مؤيديه و حلفائه .. رئيس” الخوذ البيضاء ” ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم ( فيديو )

في صفعة جديدة لمن لقبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “الحيوان”، ولمؤيديه وحلفائه، ضمت قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم التي تصدرها مجلة تايم الأمريكية سنوياً، السوري رائد صالح رئيس الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”.

وكان الصالح العربي الوحيد ضمن القائمة التي ضمت سياسيين وفنانين ورياضيين ورواداً في مختلف المجالات.

وكتبت المجلة في تقديم صالح ضمن قائمة الـ 100، بحسب ما ترجم عكس السير: “في الرابع والعشرين من تشرين الأول من عام 2016، كنت جالساً أشرب الشاي مع أصدقائي أمام دكان في خان شيخون، عندما سمعت هدير الطائرة .. ظننا أن الغارة بعيدة، لكنها لم تكن كذلك .. حدث الانفجار وفقدت الوعي وظننت أنني مت، وفجأة عدت للحياة وأدركت أنني عالق تحت الأنقاض .. ثم سمعت أصواتاً: هل من أحد هنا ؟ .. اتضح أن من يصرخ هم عناصر الدفاع المدني .. المتطوعون المعروفون باسم (الخوذ البيضاء)، ورائد صالح مديرهم .. خلال دقائق قام المتطوعون بإخراج من تحت الأنقاض، أصبت في عيني ورأسي وبطني وصدري ويدي، لكنني نجوت والحمد لله .. هذه الحادثة (القصف) تحدث بشكل اعتيادي في سوريا، ولكنها عندما تحدث فإن (الخوذ البيضاء) مستعدون دائماً .. إنهم يخاطرون بحياتهم لإنقاذ حياة عشرات الآلاف، ومن بينهم أنا .. (مصطفى أبو فيصل 23 عاماً .. عامل في المجال الخيري / إدلب)”.

ويشكل اختيار صالح ليكون ضمن إحدى أشهر قوائم الشخصيات العالمية، ضربة موجعة جديدة للنظام ومؤيديه وحلفائه الذين لا يدخرون جهداً في سبيل الطعن بمجهودات رجال يواجهون القصف بالصواريخ والقنابل والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، بإمكانيات متواضعة، ويمدون خيوط أمل للآلاف من المدنيين الذين تدفنهم نيران بشار الأسد وبوتين تحت الأنقاض.

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عكس السير