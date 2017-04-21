ليس عربياً و لا إسلامياً و لا داعشياً .. ألمانيا : الكشف عن منفذ اعتداء ” حافلة دورتموند ” و دوافعه

اعتقلت الشرطة الألمانية الجمعة المشتبه به بتنفيذ الاعتداء بالمتفجرات على حافلة فريق دورتموند لكرة القدم وفق النيابة التي قالت إن دافعه كان ماليا وليس “إرهابيا”.

وتضمن بيان للنيابة أن “النيابة الفدرالية أمرت وحدة النخبة في الشرطة اليوم 21 نيسان/أبريل بتوقيف مواطن ألماني روسي عمره 28 عاما ويدعى سيرغي دبليو.” موضحة أن المشتبه به الذي كان يراهن على انخفاض سعر أسهم نادي دورتموند كان يسعى إلى التربح.

ويذكر أن حافلة تقل فريق دورتموند لكرة القدم في ألمانيا استهدفت في 11 نيسان/أبريل بثلاثة تفجيرات قبل مباراة لدوري أبطال أوروبا، وهو ما أدى إلى إصابة لاعب وشرطي.

ويبدو أن المتفجرات التي كان فيها قطع من المعدن خبئت داخل سياج نباتي وتم تفجيرها عند مرور الحافلة. وأدى ذلك إلى تأجيل المباراة ليوم واحد.

ونشرت ثلاثة إعلانات تبن للتفجيرات، أحدها على ارتباط بمتطرفين إسلاميين، إلا أن السلطات شككت في صحتها ورأى خبراء أن الهدف منها تضليل المحققين. (AFP)

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