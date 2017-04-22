رونالدو يقدم نصيحة للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية، أن نجم ريال مدريد، #كريستيانو_رونالدو، أسدى نصيحة للاعب #بايرن_ميونخ، البولندي #روبرت_ليفاندوفسكي، ودعاه إلى الانضمام للنادي الملكي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن رونالدو اقترب رفقة زميله سيرجيو راموس، من ليفاندوفسكي، في نهاية مباراة أياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت لصالح الفريق الملكي 4-2، ونصحاه بالتوقيع مع مدريد.

وأكد اللاعبان البارزان في ريال مدريد، أن ثمة مكانا مكفولا للاعب البولندي في الفريق، علما أن عقده مع الفريق الألماني ينتهي سنة 2021 ، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتأهل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي، بعد تغلبه على بايرن ميونخ بنتيجة 6-3 في المحصلة، ليواجه فريق العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

في حين يلتقي في نصف النهائي الآخر يوفنتوس الإيطالي الذي أطاح ببرشلونة مع مفاجأة هذا الموسم فريق موناكو الفرنسي.

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