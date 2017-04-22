زين الدين زيدان يخوض أول ” كلاسيكو ” له في سانتياغو برنابيو

يستعد الفرنسي #زين_الدين_زيدان لخوض أول كلاسيكو له كمدرب لريال مدريد أمام #برشلونة على ملعب سنتياغو برنابيو، بعد لقائي كلاسيكو لم يذق فيهما “زيزو” طعم الهزيمة على ملعب “كامب نو”.

ولكن كلاسيكو هذا العام له ميزة تكمن في أن انتصار الريال على البرسا سيجعله يقترب من لقب الليغا، التي يتصدرها بـ75 نقطة، بفارق 3 عن الفريق الكتالوني، كما أن له مباراة مؤجلة.

ويأمل زيدان أن يقدم مباراة رائعة لا يمكن نسيانها في البرنابيو أمام منافسه اللدود.

وفي أول كلاسيكو له كمدرب للريال، نجح زيدان في وقف سلسلة انتصارات برشلونة لـ39 مباراة متتالية، وحينها أقيم اللقاء في 2 أبريل (نيسان)، بعد أن أهدر الملكي أي فرصة للتتويج بالليغا عندما كان رافائيل بنيتيز يتولى تدريب الفريق.

وحينها حقق “زيزو” المفاجأة وفاز على البرسا في الكامب نو بنتيجة 2-1، رغم أن الميرينغي كان يعاني من فقدان الثقة ونقص عددي بعد طرد سرجيو راموس.

ورغم مبادرة برشلونة بالتهديف وقتها عبر جيرارد بيكيه قبل نحو نصف ساعة على الختام، إلا أن الفرنسي كريم بنزيما أدرك التعادل للملكي، فيما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز قبل النهاية بـ5 دقائق، والذي جعل الفريق يستعيد ثقته بنفسه مجدداً ليتوج في نهاية الموسم باللقب الـ 11 له في دوري الأبطال الأوروبي.

وكانت 3 أشهر كافية لزيدان كمدرب لكي يحقق نصراً كبيراً أمام البرسا، بعد أن كان الفريق مني بالهزيمة أمام أتلتيكو على ملعب سانتياغو برنابيو.

وعلى مدار 10 أعوام، لم يتمكن مدرب للريال قبل زيدان من الفوز في أول كلاسيكو له، حتى خواندي راموس ومانويل بليغريني وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي، فجميعهم تعرضوا للهزيمة في أول كلاسيكو لهم.

فمنذ أن كان برند شوستر مدرباً للريال في 2007، لم يحقق أي مدرب الفوز في أول كلاسيكو له مع الريال إلى أن تمكن زيدان من تكرار هذا الإنجاز.

وفي الدور الأول من الموسم الحالي، خاض زيدان مع الملكي ثاني كلاسيكو له، وانتهى بالتعادل الإيجابي، إذ كان الفريق الكتالوني تقدم بهدف من توقيع لويس سواريز، لكن “المطرقة” سرجيو راموس عاد لينقذ الملكي بهدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

فالذكريات الجيدة في الكامب نو محفورة في ذاكرة زيدان منذ أن كان لاعباً في صفوف الريال، فهو لم يخسر مباراة واحدة من 5 لقاءات كلاسيكو بين الفريقين.

وهناك تاريخ لا يمكن أن ينساه زيدان، وهو 23 أبريل 2002 في الكامب نو، خلال ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، عندما أحرز هدفاً رائعاً قاد الملكي إلى نهائي البطولة.

ومثّلت هذه المباراة نهاية لعنة طالت الريال على مدار 9 أعوام بعدم الفوز على ملعب كامب نو، وكمدرب أنهى أيضاً لعنة أخرى تمثلت في عدم فوز أي مدرب جديد للميرينغي على معقل الكتالوني، كما أبعد عن الأذهان الخسارة المريرة التي مني بها الريال مع بنيتيز 0-4، وجعل لاعبي الملكي يشعرون أن بمقدورهم المنافسة والفوز على خصمهم.

وبكل ما يحققه زيدان مع الريال والثقة الكبيرة التي يضعها فيه مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة فلورنتينو بيريز، تعد أمام الفرنسي فرصة لتحقيق إنجاز لم يشهده الملكي منذ 59 عاماً، يتمثل في التتويج بثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد. ( EFE )

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