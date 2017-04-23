” أنا جئت بالطائرة ” .. طالب سوري في ألمانيا ” منزعج ” من ارتباط وصف اللاجئ بالسوريين

قالت صحيفة “غنرال-انتزايغر” الألمانية المحلية إن الظروف الصعبة وتكاليف المعيشة غالباً ما تجبر السوريين على القبول بأي عمل، وأوردت قصة السوري “رامي حنا”، مثالاً على ذلك.

وقالت الصحيفة: “رامي حنا الذي يتحدث القليل من اللغة الألمانية يعمل حالياً في إحدى السينمات في مدينة بون .. ولد رامي في دمشق وأنهى دراسته في تقنية المعلومات و بدأ عمله في قطاع الاتصالات، لكن بسبب الحرب لم يستطع إكمال مسيرته المهنية واضطر أولاً للسفر إلى لبنان وحاول العمل في قطاع السياحة الذي يعاني من ركود اقتصادي، ومن هناك جاءته فكرة الدراسة في ألمانيا حيث أن النظام التعليمي مجاني وجيد جداً .. الشيء المهم بالنسبة له كان أن يؤمن معيشته لأن إيجار شقة في لندن -حيث كان يفكر في الذهاب لهناك أولاً- لم يكن باستطاعته تأمينه”.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير: “خلال بحثه استقر في النهاية على مدينة بون (ولاية شمال الراين) التي يعيش فيها ابن عمه منذ أكثر من ثلاثين عاماً .. لكن قبل أن يبدأ بدراسته توجب عليه الذهاب إلى دورة اللغة، وإلى جانب ذلك كان عليه الحصول على دخل يستطيع العيش من خلاله، وكافح رامي بشدة للحصول على عمل حيث قام بتقديم عشرات الطلبات للتوظيف، وجميعها قوبلت بالرفض نظراً لتواضع لغته الألمانية، ومن ثم استجاب الحظ له وحصل على وظيفة في إحدى السينمات”.

وتابعت: “مدير السينما فليكس بريسر المنفتح إزاء الأجانب كان له رأي آخر حيال توظيف رامي حيث أنه في البداية لم يعرف إن كان اسم رامي هو اسم لامرأة أو رجل .. بالنسبة للسيد بريسر فإن المخاوف من الأجانب يمكن إزالتها بشكل كبير عندما يختلط المرء معهم”.

ونقلت الصحيفة عن رامي قوله إن أكثر ما يزعجه أو أن كلمة سوري أصبحت مرتبطة بكلمة “لاجئ”، وأضاف “الطالب السوري”: “عندما أقول أنني من سوريا يتم فورا الاعتقاد بأنني لاجئ ويتم سؤالي ما إذا كانت قد وصلت سباحة لألمانيا .. أنا جئت بالطائرة أنا مجرد طالب عادي”.

وسيترك رامي وظيفته في السينما قريباً، لأنه سيبدأ دراسته في برلين، ولدى سؤاله عن العودة إلى سوريا، أكد أنه سيعود “لبناء الوطن”، حالما تنتهي الحرب ويعم السلام.

عكس السير