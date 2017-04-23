ديفيد ألابا يفضل الانضمام لبرشلونة على حساب ريال مدريد

لا يزال اللاعب الدولي النمساوي دافيد ألابا مُطارداً من طرف نادي #ريال_مدريد الإسباني، منذ الصيف الماضي، حيث أفادت العديد من التقارير وضع الملكي للظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني ضمن قائمة المستهدفين في “الميركاتو” الصيفي القادم.

وعلى الرغم من إلحاح المدرب زين الدين زيدان على ضم دافيد ألابا في الموسم القادم، فيبدو أنّ النجم النمساوي يفضل الانضمام لنادٍ آخرٍ ، و يتعلق الأمر بنادي برشلونة الإسباني، الغريم التقليدي لريال مدريد، بحسب ما أفادت به صحيفة “ديارو غول” الإسبانية.

وأوضحت ذات الصحيفة أنّ النادي الكاتالوني قد وضع اسم دافيد ألابا ضمن أجندته تحسباً للمرحلة القادمة التي ستعقب رحيل المدرب الحالي لويس أنريكي.

ويعتبر دافيد ألابا،البالغ من العمر 24 عاماً، أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الوقت الحالي بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وذلك بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع ناديه بايرن ميونخ الألماني.

وينشط دافيد ألابا في صفوف بايرن ميونيخ منذ عام 2010 وخاض حتى الآن 259 مباراة ، سجل خلالها 22 هدف بمختلف المسابقات المحلية والقارية، وقد ساهم في تتويج العملاق البافاري بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2012- 2013 على حساب الغريم بوروسيا دورتموند.

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