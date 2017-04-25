عجوز هندية تفوز في بطولة دولية للجري

رقصت الهندية مان كاور البالغة من العمر 100 عام فرحاً إثر فوزها بسباق 100 متر في مسابقة “وورلد ماسترز غيمز” في مدينة أوكلاند النيوزيلندية أمس الإثنين، محققة بذلك ميداليتها الذهبية السابعة عشرة خلال مسيرتها التي انطلقت في سن متأخرة.

وانهت العداءة الهندية السباق بعد ركضها لدقيقة و14 ثانية أمام جمهور من المتفرجين المتحمسين، وهو رقم يزيد 64,42 ثانية عن الرقم القياسي العالمي الذي سجله أوساين بولت في سباق 100 متر سنة 2009.

وكان فوز كاور مضموناً لكونها المشتركة الوحيدة في فئة العدائين فوق سن 100 عام في هذا الحدث الرياضي الذي استقطب 25 ألف متسابق.

والهدف الرئيسي كان المشاركة في السباق وليس الفوز بالنسبة لكاور التي وصفتها وسائل الإعلام النيوزيلندية بأنها “معجزة من تشانديغاره”.

وقالت كاور للصحافيين بواسطة مترجم من اللغة البنجابية: “لقد استمتعت بذلك وأنا سعيدة للغاية”، مضيفة “سأركض ولن أستسلم، وسأشارك مجدداً ولا وجود للنهاية بالنسبة لي”.

وبدأت كاور مسيرتها الرياضية قبل ثماني سنوات فقط في سن الثالثة والتسعين. ولم تكن لديها أي خبرة رياضية في السابق قبل أن يقترح عليها ابنها غورديف سينغ المشاركة معه في تدريبات رياضية. ( AFP )

عكس السير