” مايكروسوفت ” تطلق تطبيق المهام ” To-Do ” الجديد

بعد أقل من عامين على استحواذها على تطبيق Wunderlist أعلنت شركة #مايكروسوفت عن إطلاق الإصدار الخاص بها من تطبيق تنظيم المهام.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن التطبيق To-Do الجديد يساعد المستخدم على تنظيم المهام وملاحظات التذكير والقوائم، ويعمل بشكل وثيق مع برنامج البريد الإلكتروني Outlook وحزمة البرامج المكتبية أوفيس 635، مؤكدة أن عملية نقل البيانات وتخزينها تتم بشكل مشفر.

وتتوفر حالياً نسخة للمعاينة من تطبيق To-Do بوظائف محدودة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل آي أو إس وغوغل أندرويد ومايكروسوفت ويندوز، بالإضافة إلى توفر إصدار ويب من هذا التطبيق.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هذا التطبيق يعتبر بداية النهاية لتطبيق Wunderlist الشهير؛ حيث يتم إيقاف هذا التطبيق بمجرد أن يتم دمج جميع الوظائف في تطبيق To-Doا. ( DPA )

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