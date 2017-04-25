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ميسي يلتقي الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس

‏57 دقيقة مضت رياضة اضف تعليق

أعرب نجم نادي #برشلونة الإسباني، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، عن سعادته بلقاء الممثلة الأمريكية الشهيرة #جوليا_روبرتس، التي حضرت برفقة عائلتها لحضور “كلاسيكو الأرض” في ملعب سانتياغو برنابيو، الذي انتهي لمصلحة النادي الكاتالوني 3-2.

وقال ميسي، تعليقاً على صورة نشرها على حسابه الرسمي في فيس بوك، تجمعه بروبرتس: “التقيت اليوم بواحدة من ممثلاتي المفضلات، جوليا روبرتس!”.

وخطف ميسي الأنظار بإحرازه هدفين في شباك الغريم الأزلي ريال مدريد، ليقود فريقه إلى صدارة الدوري الإسباني.

وعُرف عن روبرتس حبها لكرة القدم، وتشجيعها لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

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