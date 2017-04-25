نيمار يسخر من ريال مدريد بصورة مع ميسي و سواريز

كان اللاعب الدولي البرازيلي #نيمار_دا_سيلفا أبرز الغائبين عن “#الكلاسيكو” المثير الذي فاز به فريقه #برشلونة على مضيفه ريال مدريد، مساء الأحد، بملعب “سانتايغو بيرنابيو”، لحساب الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب النجم البرازيلي عن المواجهة بسبب عقوبة الإيقاف المقدرة بـ 3 مباريات بعد طرده في مباراة ملقة، خلال الجولة الـ 31 من بطولة “الليغا” واعتراضه على قرار الحكم أثناء مغادرته الميدان.

ولعل غيابه عن مواجهة ريال مدريد، قد زادت نشوة الفوز، حيث نشر نيمار صورة له مع زميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي و الأوروغوياني لويس سواريز عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” يحتفل فيها على طريقة النجم الأرجنتيني في ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد.

وكان كاسميرو قد سجل الهدف الأول في المباراة لصالح ريال مدريد في الدقيقة “28” ثم نجح ميسي في تعديل النتيجة في الدقيقة”33″ ، قبل أن يضيف الكرواتي راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة الدقيقة”73″ ويعادل البديل خاميس رودريغيز الكفة في الدقيقة “86” ويحسم البرغوث الأرجنتيني الفوز للنادي الكاتالوني في الدقيقة “92”.

هذا وسمح الفوز لبرشلونة بانتزاع مركز صدارة ترتيب “الليغا” من ريال مدريد بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، حيث يتقدم عن منافسه بفارق الأهداف، مع مباراة مؤجلة للنادي الملكي، سيخوضها لاحقاً أمام فريق سيلتا فيغو.

يذكر أن العملاق الكتالوني قد تصدر قائمة الليغا الآن بعد أن حصد الثلاث نقاط وصعد إلى المركز الأول متفوق بفارق الأهداف عن الميرنجي صاحب المركز الثاني.

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