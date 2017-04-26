احتمال غياب غاريث بيل عن ريال مدريد حتى نهاية الموسم

يواجه جناح ريال مدريد ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم الدولي الويلزي غاريث بيل خطر الغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعدما تعرض لاصابة جديدة في ربلة الساق مباشرة بعد عودته اثر غياب فترة هي الاطول منذ انضمامه الى النادي الملكي قبل 4 اعوام.

واعلن #ريال_مدريد في بيان له: “بعد اخضاعنا لاعبنا غاريث بايل لبعض الفحوصات ، شخصنا له اصابة من المستوى الثاني في ربلة ساقه اليسرى”.

وكان بايل اضطر الى ترك الملعب في الدقيقة 38 من مباراة الكلاسيكو التي خسرها النادي الملكي امام غريمه التقليدي برشلونة 2-3 على ملعب سانتياغو برنابيو الاحد الماضي، في الوقت الذي كان فيه عائدا للتو من اصابة في الكاحل.

ولم يكشف النادي الملكي عن تاريخ عودة الويلزي الى الملاعب، بيد ان وسائل الاعلام الاسبانية بينها صحيفة “آس” اعلنت انه سيغيب لفترة تمتد شهراً.

وستحرم الاصابة بايل من خوض مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا امام اتلتيكو مدريد والمباريات الست الاخيرة في الدوري.

في المقابل، قد يكون بايل جاهزا لخوض المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة في عاصمة بلاده، في حال تأهل النادي الملكي.

ولعب بايل 26 مباراة فقط هذا الموسم وسجل 9 اهداف، وهو كان غاب لنحو 3 اشهر في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير الماضيين بسبب اصابة في اربطة الكاحل. ( AFP )

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