شرطي بريطاني يصطحب زوجاً من ” الماعز ” بجولة ترفيهية بسيارته !

أثناء قيامه بدورية روتينية في ضواحي مدينة بلفاست، شاهد شرطي بريطاني زوجاً من #الماعز على جانب الطريق، فأدرك بأنهما ضلا طريقهما إلى مزرعة صاحبهما.

وما كان من الشرطي إلا أن ترجل من سيارته، وأدخل زوج الماعز إليها قبل أن يصطحبهما في جولة حول المدينة بحثاً عن صاحبهما.

والتقط الشرطي صوراً لزوج الماعز الملقبان بـ “لويس وموغلي” وهما داخل سيارته، وقام بنشرها على صفحة قسم شرطة بلفسات على موقع فيس بوك الإلكتروني، بهدف البحث عن صاحبهما.

وعلق الرقيب فيتزباتريك على ما حدث وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “استمتعت لويس وموغلي بالجولة في سيارتي، ولكن للأسف كل الأوقات الممتعة تنقضي بسرعة”.

وفي منشور له على فيس بوك، قال ناطق باسم قسم الشرطة بأن صاحب الماعز توجه إلى قسم الشرطة لاستلام “لويس وموغلي” بعدما شاهد صورهما على فيس بوك.

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