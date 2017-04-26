” غوغل ” تطلق الجيل الثاني من كاميرا ” Jump “

أعلنت شركة #غوغل ، وبالتعاون مع شركة صناعة الكاميرات الرقمية الصينية Yi Technologies، عن إطلاقها الجيل الثاني من كاميراتها المتحركة المسماة Jump التي أطلقتها في عام 2015، حيث تحمل الكاميرا الجديدة اسم Yi Halo، وهي تعمل على مساعدة صناع الأفلام في مواجهة التحديات المتعلقة بجلب قصصهم للعالم بدلاً من الكاميرات الكبيرة المكلفة.

وتختص الكاميرا بتسجيل مقاطع فيديو متوافقة مع الواقع الافتراضي VR، وفي تبسيط عملية إنتاج مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تعادل خمسة أجهزة تلفزيون بدقة 4K تعمل في نفس الوقت، حيث تتيح فيديوهات الواقع الافتراضي للمستخدمين تجربة العالم بطرق مذهلة.

وتعتبر كاميرا Yi Halo سهلة الاستعمال وتعطي المبدعين إمكانيات كبيرة من حيث التحكم والمرونة والاستكشاف، كما أنها تعمل بسلاسة مع مجمع Jump، حيث تمتلك الكاميرا 17 وحدة كاميرا بدقة 4K مرتبة في مصفوفة دائرية منتظمة بما في ذلك كاميرا في الأعلى لالتقاط مشاهد غامرة، ويبلغ ثمن الكاميرا 17 ألف دولار.

واعتمد النموذج الأول للكاميرا GoPro Odyssey على 16 وحدة كاميرا HERO4 يبلغ ثمنها 15 ألف دولار وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، في حين يمكن للجيل الثاني الحالي من الكاميرا التقاط لقطات 360 درجة ثلاثية الأبعاد 3D مجسمة بدقة 8K×8K بسرعة 30 إطار في الثانية أو 6K×6K بسرعة 60 إطار في الثانية.

وتمتلك الكاميرا تطبيق أندرويد متكامل، والذي يعمل بمثابة جهاز تحكم عن بعد بالكاميرا التي تمتلك شاشة تعمل باللمس، بحيث أنها توفر معاينة للفيديوهات الملتقطة التي يمكن إرسالها إلى خدمة مجمع Jump السحابية لتجميعها معاً، حيث تعالج خدمة غوغل حالياً 1000 دقيقة من اللقطات الفيديوية كل أسبوع.

وتزن الكاميرا، التي تتوفر للبيع هذا الصيف، أقل من 8 باوند، مما يعني أنه يمكن حملها بسهولة لأماكن تصوير صعبة الوصول، كما أن بطاريتها الداخلية تسمح لها بالعمل لمدة تصل إلى 100 دقيقة من التصوير المستمر، مما يوفر لصناع المحتوى المهتمين إمكانيات كبيرة.

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