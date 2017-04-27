ألماني يسعى للقيام بجولة حول العالم بدراجته الهوائية

وصل الرحالة الألماني سوران ستروكمان، الذي يسعى لتحقيق حلمه بإجراء جولة حول العالم عبر دراجته الهوائية، قضاء “هان أونو” بولاية “قسطموني” شمالي تركيا.

وقال الشاب ستروكمان لوكالة أنباء الأناضول، إنه “يعيش بمدينة لايبزيغ الألمانية، ويشغل منصب مديرًا للأعمال بإحدى الشركات”.

وأضاف الشاب الألماني أنه “بدأ شق طريقه في مارس/ آذار الماضي، بهدف تحقيق حلمه بإجراء جولة حول العالم”.

وأشار ستروكمان إلى أنه “زار كل من بولندا، ليتوانيا، لاتفيا، روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، الصين، واوس، كمبوديا، تايلاند، ماليزيا، المغرب، الإمارات، وإيران”وأوضح أنه وصل قبل فترة قصيرة إلى تركيا.

ولفت إلى أنه “قطع 22 ألف كيلو مترًا في إطار جولته، وأن المسافة التي سيقطعها حتى تاريخ عودته إلى ألمانيا ستصل إلى 27 ألف كيلو متراً”.

وتابع “غايتي من الجولة العالمية رؤية دول ومدن مختلفة، والتعرف على ثقافات مختلفة”. وقال: “أعتقد أنني حققت هذه الغاية. تركيا بلد جميل جدًا، مواطنوها ودودون للغاية، يظهرون اهتمامًا ويقومون بتقديم الشاي والطعام”.

واستمر “ستروكمان” في رحلته بعد استراحة قصيرة له بـ”هان أونو”. (ANADOLU)

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