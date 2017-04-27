راعي العلم و المتعلمين يشرف على تطوير المناهج .. و يؤكد : يجب أن نعزز الشعور بالمواطنة و روح الحوار و القبول بالآخر

قالت صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” الناطقة باسم بشار الأسد، إنه قام يوم الخميس الماضي (20/4)، خلال لقائه “منسقي المواد في المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتأكيد على أن “الحرب الحالية التي تُشنّ على #سورية، هي في جزء كبير منها حرب فكرية تستهدف العقول والمفاهيم والمبادئ، وتتطلب في المقابل تركيزاً وعملاً ملحاً لتطوير المناهج التربوية السورية لتكون قادرة على سد الثغرات التي كانت تعاني منها العملية التربوية منذ عقود، وتحصين الأجيال القادمة تجاه كل الممارسات والأفكار السلبية التي ظهرت بوضوح خلال الأزمة الحالية..

وأضاف بشار أن “ما ينقصنا في العملية التربوية اليوم هو المنهجية في تقديم المعلومات، ويجب الابتعاد عن أساليب التلقين، التي تسبّبت بثغرات خطيرة لا يمكن تلافيها إلا من خلال اعتماد منهج التحليل في مختلف المواد الدراسية وليس المواد العلمية فقط.”.

وختم بالإشارة إلى “ضرورة تطوير المفاهيم التربوية بما يحقّق التواصل بين ماضي سورية وحاضرها، ويرسخ أهميتها ومكانتها.. مشدّداً على أهمية أن تركّز المناهج التربوية الجديدة على تعزيز الشعور بالمواطنة، وروح الحوار والقبول بالأخر، وتكريس المفاهيم الوطنية.. والإضاءة على التنوّع الذي تتميّز به سورية باعتباره قيمة وسمة لمجتمعها، وفي الوقت نفسه عاملاً ضرورياً لبقائها.. بالإضافة لتضمين تلك المناهج مفاهيم جديدة ظهرت خلال الأزمة وعلى رأسها ترسيخ معاني البطولة التي نشاهدها كل يوم، ومشاعر الانتماء والتضحية في سبيل الوطن”.

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