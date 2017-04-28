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السيسي : صليت في المساجد 30 سنة .. لكن لم أسمح لأولادي بالجلوس أو المشاركة فيها ( فيديو )

‏1 ساعة مضت سياسة 2 تعليقان

السيسي : صليت في المساجد 30 سنة .. لكن لم أسمح لأولادي بالجلوس أو المشاركة فيها ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. ملحد من خلفية مسلمة
    أبريل 28, 2017 , 4:40 م في 4:40 م

    و انا كمان تركت الدين خوفا على نفسي من التطرف هههه

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  2. إنسان على كوكب الأرض
    أبريل 28, 2017 , 4:53 م في 4:53 م

    لعنك الله و غضب عليك.
    و أسأله تعالى أن يعد لك عذابا لا ينبغي لأحد من بعدك

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