السيسي : صليت في المساجد 30 سنة .. لكن لم أسمح لأولادي بالجلوس أو المشاركة فيها ( فيديو )

\u0627\u0644\u0633\u064a\u0633\u064a:\u0635\u0644\u064a\u062a \u0641\u064a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0627\u062c\u062f 30 \u0633\u0646\u0629 .. \u0644\u0643\u0646 \u0644\u0645 \u0623\u0633\u0645\u062d \u0644\u0623\u0648\u0644\u0627\u062f\u064a \u0628\u0627\u0644\u062c\u0644\u0648\u0633 \u0623\u0648 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629 \u0641\u064a\u0647\u0627(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
و انا كمان تركت الدين خوفا على نفسي من التطرف هههه
لعنك الله و غضب عليك.
و أسأله تعالى أن يعد لك عذابا لا ينبغي لأحد من بعدك