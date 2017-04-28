قيادي كردي في حزب البعث : الحزب يحترم خصوصيات الشعب الكردي .. و الرئيس بشار يثق بالكرد لشجاعتهم و وفائهم

قال عضو برلمان بشار الأسد واللجنة المركزية لحزب البعث، رياض طاووس، إن حزب البعث بات هدفه الأساسي اليوم “محاربة الإرهاب”.

وأشار طاووس، بحسب ما نقلت عنه شبكة “رووداو” الكردية، إلى أن “حزب البعث يضم فيه الكورد والمسيحيين والعرب أي كافة مكونات الشعب السوري”.

وأضاف أنه “في الاجتماع الأخير لقيادة الحزب الذي انعقد قبل يومين في دمشق تشكلت قيادة جديدة وفيها من الكورد بأعلى سلطة في الحزب”.

وأوضح، بحسب الشبكة، أن “اثنين من الكورد من أهالي عامودا وصلوا إلى قيادة البعث وهما أحمد القادري وزير الزراعة، ورياض طاووس، فضلاً عن حمودة الصباغ من مسيحيي عامودا”.

وأكد طاووس على أن “حزب البعث يحترم خصوصيات الشعب الكوردي وثقافته ولغته .. و الرئيس بشار الأسد يثق بالكرد لشجاعتهم ووفائهم ضمن سقف الوطنية والدستور”.

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