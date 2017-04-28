وفاة الممثلة السورية ” هالة حسني ” في دمشق

توفيت، مساء الجمعة، في دمشق، الممثلة السورية “هالة حسني”، عن عمر ناهز 75 عاماً.

وكان آخر ظهور عام لحسني، في الثاني والعشرين من آذار الماضي، عندما شاركت في فعالية لتكريم “عدد من أسر الشهداء بالتعاون بين إذاعة دمشق وجمعية البشائر الخيرية”.

وأجبر المرض حسني على التوقف عن التمثيل عام 2011، حيث سجلت آخر مشاركة له في مسلسل مرايا.

ولدت حسني في دمشق، وتعتبر من أوائل الممثلات اللاتي انضممن لنقابة الفنانين (1975)، كما أنها حاصلة، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، على “دبلوم سياسة واقتصاد من ألمانيا”.

وكانت حسني صرحت لصحيفة تشرين الناطقة باسم النظام، في عام 2013، قائلة: “الفنان عندنا يتقدم في السن، فيتم إهماله نهائياً، أو تهميشه في العمل الفني. علماً أن البلدان التي تحترم مبدعيها تحاول الافادة من طاقات الفنانين المخضرمين وخبراتهم، لكن في بلادنا نرى بعض المخرجين يتعاونون مع ممثلات شابات، ويسندن لهن أدوار الأمهات معتمدين بذلك على الماكياج، ومتناسين الممثلات المؤهلات أكثر لمثل هذه الأدوار. من جهتي، لم أتعوّد يوماً أن أطلب العمل من الآخرين أو حتى أن أذكّرهم بنفسي. تاريخي الفني هو الذي يحكي عني. وإذا لم يعرفوه، فأنا لا أستطيع أن أشير لهم إليه لأنني أحترم نفسي، وأتمنى على الآخرين أن يتعاملوا معي بالمعيار ذاته”.

عكس السير