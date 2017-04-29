الدوري الألماني : بايرن ميونيخ يضمن التتويج للمرة الخامسة على التوالي

أصبح #بايرن_ميونيخ أول فريق يحرز لقب الدوري الألماني خمس مرات متتالية عندما توج للمرة السابعة والعشرين في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه الساحق السبت على مضيفه فولفسبورغ 6-صفر في المرحلة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وضمن بايرن اللقب حسابيا قبل 3 مراحل على ختام الدوري لابتعاده بفارق عشر نقاط عن لايبزيغ الثاني الذي تعادل السبت ايضا مع ضيفه اينغولشتات صفر-صفر.

وصحيح ان فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي عزز رقمه القياسي بعدد مرات احراز اللقب، الا انه انهى موسمه بعلامة سيئة اثر خروجه من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا أمام ريال مدريد الاسباني ونصف نهائي الكأس المحلية الاربعاء أمام غريمه بوروسيا دورتموند 2-3.

ورفع بايرن رصيده الى 73 نقطة مقابل 63 للايزبيغ، فضمن اللقب من أرض فولفسبورغ للمرة الثالثة في تاريخه.

على ملعب “فولكسفاغن ارينا” وأمام 30 ألف متفرج، افتتح النمسوي دافيد الابا التسجيل لبايرن من ضربة حرة جميلة في الزاوية اليمنى (19)، ثم انهى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الشوط الأول بثنائية، من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة بعد تمريرة من توماس مولر (36) ثم بيسراه من داخل المنطقة بعد عرضية من الفرنسي كينغسلي كومان (45).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 28 هدفا في صدارة الهدافين، بفارق هدف عن الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم دورتموند.

وفي الشوط الثاني، سجل الهولندي ارين روبن الهدف الرابع بتسديدة يسارية ارضية من خارج المنطقة بعد مجهود فردي (66)، قبل أن يضيف توماس مولر الخامس في المرمى الخالي بعدما صد القائم كرة ليفاندوفسكي (80)، وجوشوا كيميش السادس اثر عرضية من روبن ليهز الشباك لاول مرة منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي (85).

وأكمل فولفسبورغ اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد البرازيلي لويز غوستافو للمرة الثامنة في البوندسليغا (79).

– لايبزيغ يمهد الطريق –

وفي مباراة ثانية، على ملعب ريد بول لايبزيغ أرينا” وأمام 41 ألف متفرج، عجز ريد بول عن هز شباك ضيفه والاستفادة من طرد المدافع الأميركي ألفريدو موراليس في الدقيقة 86.

وأهدر بوروسيا دورتموند الثالث فرصة تحقيق فوزه الثالث على التوالي، بتعادله أيضا مع ضيفه كولن صفر-صفر، وذلك بعد اقصائه بايرن ميونيخ من نصف نهائي الكأس منتصف الاسبوع 3-2، ليضرب موعدا في النهائي مع اينتراخت فرانكفورت في 27 أيار/مايو المقبل.

على ملعب “سيغنال ايدونا بارك” وأمام 81 ألف متفرج، شهد الشوط الاول سيطرة مطلقة لدورتموند، بيد ان ماركو رويس والغابوني بيار ايميريك اوباميانغ عجزا عن ادراك الشباك.

وفي اللحظة الاخيرة، صد حارس كولن رأسية رائعة للبديل البرتغالي رافايل غيريرو حارما الفريق الاصفر من خطف النقاط الثلاث.

وسيكون هوفنهايم الذي يشرف عليه أصغر مدرب في تاريخ الدوري يوليان ناغلسمان (29 عاما)، قادرا على تخطي دورتموند بحال فوزه على اينتراخت فرانكفورت الأحد.

وتابع فيردر بريمن نتائجه الرائعة في الاونة الاخيرة وحقق فوزه التاسع في اخر 11 مباراة على حساب ضيفه هرتا برلين 2-صفر، على ملعب “فيزر شتاديون” أمام 42 ألف متفرج.

وقلص بريمن السادس الفارق الى نقطة مع فريق العاصمة بفضل هدفي فين بارتلس (9) وماكس كروزه (15).

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ التاسع فوزه الاول بعد خسارتين على حساب مضيفه ماينتس الثالث عشر 2-1.

سجل للفائز لارس شتيندل (31) ونيكو شولتس (46) ولماينتس الياباني يوشينوري موتو (89).

وأخر دارمشتات متذيل الترتيب عملية هبوطه الى الدرجة الثانية بفوزه الثالث على التوالي على ضيفه فرايبورغ 3-صفر.

وسجل للفائز فليكس بلاتي (22) وجيروم غوندورف (45) وسفن شيبلوك (65).

وكان شالكه العاشر فاز على مضيفه باير ليفركوزن 4-1 الجمعة قفي افتتاح المرحلة. ( AFP )

– ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 73 نقطة من 31 مباراة

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2- لايبزيغ 63 من 31

3- بوروسيا دورتموند 57 من 31

4- هوفنهايم 55 من 30

5- هرتا برلين 46 من 31

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