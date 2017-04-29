بتهم الزنا و العمالة و التهريب .. المرصد : تنظيم ” داعش ” أعدم 64 شخصاً في سوريا خلال شهر

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” اعدم 64 شخصاً في مناطق سيطرته بسوريا خلال الفترة الممتدة من 29 من آذار/ مارس الماضي وحتى اليوم السبت.

ولم يتأكد النبأ من جهة مستقلة أو رسمية.

وقال المرصد، في بيان صحفي السبت، إن عمليات الإعدام نفذت في محافظات الرقة ودير الزور وحمص والحسكة وحلب والبادية السورية.

وأشار المرصد إلى أنه وثق إعدام 51 سوريا بينهم مواطنة، وخمسة عناصر من التنظيم وستة على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ومقاتلين اثنين من الفصائل المقاتلة والإسلامية.

وحسب المرصد، نفذت عمليات الاعدام بتهم “الزنا، والعمالة لمرتدي القوات الكردية، والعمالة للتحالف الدولي، وتهريب المواطنين خارج حدود الدولة الإسلامية، وعناصر من النظام النصيري”. (DPA)

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