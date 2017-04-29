حماة : طائرات بشار الأسد و بوتين ترتكب مجزرة مروعة بحق عناصر الدفاع المدني في كفر زيتا ( فيديو )

ارتكبت طائرات بشار الأسد وبوتين، مجزرة جديدة، راح ضحيتها عدد من عناصر الدفاع المدني في ريف حماة.

وقال ناشطون معارضون إن الطيران الحربي استهدف مدينة كفرزيتا، السبت، بالقنابل والصواريخ، ما أدى إلى استشهاد 8 من متطوعي الدفاع المدني، وتدمير مركزهم بالكامل.

ونشرت شبكة الثورة السورية أسماء الشهداء وهم : 1- عامر رسلان العبود 2- أحمد خالد شحادة المصطفى 3- أحمد محمود الحلاق 4-احمد الحسين 5-مازن السجناوي 6-غسان الدلال 7-مصطفى النجار

8-عبد الحليم شاهين.

ونشر الناشط الإعلامي هادي العبد الله مقطعاً مصوراً يظهر “لحظات مرعبة لاستهداف الطائرات الحربية مركز الدفاع المدني في البلدة”.

وفيما تكرم المنظمات العالمية فرق الدفاع المدني في سوريا نظراً لتضحياتهم وعملهم البطولي، يعتبرهم بشار الأسد وحليفه الروسي “إرهابيين”، ويقوم بقصفهم ومقراتهم، إلى جانب قصف المشافي والنقاط الطبية.

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