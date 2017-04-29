هل تعلم أن قطعة ” سوشي ” واحدة قد تحتوي على 500 سعرة حرارية ؟

لا شك بأن شهرة طبق #السوشي الياباني في منطقتنا آخذة بالتزايد، بداية من السنوات القليلة الماضية، في ظل انتشار المطاعم التي تقدّمه إلى جانب غيره من الأطباق اليابانية التقليدية.

والسوشي وما يشابهه من الأصناف اليابانية، كالساشيمي والماكي والنيغيري، يتألف بشكل أساسي من الأرز الأبيض وشرائح السمك النيئ تماماً، التي لا تضاف عليها التوابل أو الملح. وأشهر أنواع السمك المستخدمة هي السلمون والتونا والقريدس والقَد.

وتتفنن المطاعم في ابتكار وصفاتها المميزة لإرضاء مختلف الأذواق، وتستخدم مكونات أخرى كالأفوكادو والخيار ولحم السلطعون والطحالب البحرية والكافيار والسمسم ، وتعتبر تلك المكونات صحية بمجملها، خاصة وأن دمج السلمون والأفوكادو يزوّد الجسم بحاجته من زيوت الأوميغا-3 الصحية.

لكن، قد تدخل بعض المكونات التي تجعل السوشي غير صحي، مثل صلصة التمبورا والمايونيز والجبنة، والتي تزيد من كمية السعرات الحرارية غير الصحية في السوشي. وعلى سبيل المثال، تحتوي قطعة من سوشي الجمبري (القريدس) المغطى بصلصة التمبورا والمايونيز الحار أكثر من 500 سعرة حرارية وأكثر من 20 غراماً من الدهون وفق ما اوردت شبكة سي ان ان ، وهذا ضعف عدد السعرات الحرارية في لفافة سوشي تحتوي على الخضار والسلطعون.

وصلصة الصويا التي تُغرّق بها حبات السوشي قبل تناولها غنية بالصوديوم. وتحتوي ملعقة صغيرة من الصويا على قرابة 900 مليغرام من الصوديوم، أي 40 في المائة من حاجة الجسم اليومية. لكن، توّفر المطاعم أيضاً صويا قليلة الصوديوم، التي ننصح بطلبها إن كنت ترغب بتقليل تناولك لهذه المادة، التي تسبب احتباس السوائل في الجسم والانتفاخ.

قد يبدو أرز السوشي الأبيض غير مضر، لكنه يُصنع باستخدام الملح والسكر والخل، كما أنه مصدر للكربوهايدرات المكررة. وينصح باستبداله بالأرز البني، الذي يزود الجسم بالألياف. وتذّكر أن السمك النيئ غير مناسب أبداً لاستهلاك الحوامل أو من يعاني من ضعف جهاز المناعة.

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