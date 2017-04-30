بالفيديو .. رونالدينيو يقود برشلونة للفوز في ” كلاسيكو الأساطير “

قاد النجم البرازيلي #رونالدينيو فريق قدامي نادي #برشلونة للفوز على نظرائهم من #ريال_مدريد (3-2) في مباراة “كلاسيكو الأساطير” التي جرت، مساء الجمعة، على ملعب “مدينة كميل شمعون” الرياضية في العاصمة اللبنانية #بيروت.

وافتتح فريق برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الثامنة بفضل المهاجم الفرنسي لودفيك جيولي، اثر تمريرة متقنة من زميله رونالدينيو.

وعادل ريال مدريد النتيجة بواسطة الإسباني فرناندو فرنانديز (د29)، ثم رجح النادي الكاتالوني الكفة لصالحه من جديد بفضل البرتغالي سيماو الذي تلقى تمريرة جميلة من نجم اللقاء رونالدينيو.

وأضاف جيولي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة (62) بعد تمريرة جميلة أخرى من روناليدينيو.

وعلى الرغم من محاولات الفرنسي أنيلكا والإسباني موريانتيس إلّا أنّ ريال مدريد فشل في هز شابك مرمى ‘البارسا” وذلك إلى غاية الدقيقة الـ (82) التي شهدت تقليص الإسباني فرانشيسكو غيريرو الفارق.

وقد حضر المباراة حوالي 30 ألف متفرج استمتعوا بفنيات ومهارات النجوم القدامى لقطبي الكرة الإسبانية بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف.

مثل برشلونة كل من :الحارسان جيسوس انغوي وفرانسيسك غوزمان، واللاعبون جوزيه ادميلسون، اندوني غويكوتشيا، غايزكا مندييتا ، خوان كارلوس ، إريك أبيدال ، جيكا بوبيسكو ، ميغيل انخل نادال، فرانشيسكو كوكو ، سيماو سابروسا، جيانلوكا زامبروتا ، ادغار دايفيس ، رونالدينيو ، لودفيك جيولي، خوليو ساليناس ولويس غارسيا.

و مثل ريال مدريد كل من :الحارسان بدرو كونتريراس وسيزار، واللاعبون انريكه مونوز، نيكولا أنيلكا، فرناندو موريانتيس، لورينتي، ريفيرا، ، بيريز، خوليو سيزار ، فرانسيسكو غيريرو ، كريستيان كاريمبو، غوتي ، سافيو ، فرناندو سانز، امافيسكا ، فرانسيسكو باراهونا ، خوليو خنتو ، فرناندو فرنانديز ، خوسيه غاراتي ، فرانشسكو بافون وروبن دي لاريد.

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