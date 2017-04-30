” قوات سوريا الديمقراطية ” تقترب من السيطرة على مدينة الطبقة بشكل كامل

اقتربت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) من السيطرة على مدينة الطبقة في ريف الرقة، بشكل كامل، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وتمكنت الوحدات المدعومة من قبل القوات والطائرات الأمريكية، من إحراز تقدم جديد، والسيطرة بشكل كامل على مدينة الطبقة القديمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “الاشتباكات لا تزال مستمرة بوتيرة عنيفة بعد 40 يوم من انتقال المعارك إلى الضفاف الجنوبية لنهر الفرات بريف الرقة الغربي، بعد عملية إنزال وهجوم عبر الزوارق نفذتها قوات أمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في آذار من العام الجاري”.

وأضاف: “الاشتباكات المستمرة بعنف في مدينة الطبقة، مكَّنت قوات سوريا الديمقراطية والقوات الداعمة لها، بإسناد من طائرات التحالف الدولي، من تحقيق تقدم جديد بحيث باتت تسيطر على أكثر من 50 % من مساحة مدينة الطبقة القديمة مع أحياء السد الثلاثة المحاذية للضفة الجنوبية لنهر الفرات قرب سد الفرات،بعد سيطرتها بشكل شبه كامل على مدينة الطبقة القديمة، فيما تأتي هذه العمليات في إطار استمرار حملة “غضب الفرات” التي أطلقتها هذه القوات في الـ 6 من تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2016، والتي تسعى إلى عزل مدينة الرقة عن كامل ريفها، تمهيداً لبدء معركة السيطرة على مدينة الرقة، فيما ترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل وتفجيرات وضربات للتحالف الدولي ما خلف شهداء مدنيين، ومعلومات عن خسائر بشرية مؤكدة في صفوف مقاتلي الطرفين”.

وكان استشهد 6 مدنيين من ضمنهم 5 من عائلة واحدة، جراء قصف طائرات التحالف الدولي لمناطق غربي دوار الكنيسة بمدينة الطبقة، قبل أيام، بحسب المرصد.

ويعاني آلاف المدنيين في الطبقة من الحصار المفروض جراء العملية العسكرية، وتشهد المدينة انخفاضاً حاداً في عدد الأطباء والمستلزمات الطبية والإغاثية.

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