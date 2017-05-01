اثنتان منهن ملتصقتان .. الحسكة : سيدة تضع 3 توائم إناث بولادة طبيعية

وضعت سيدة في مدينة الحسكة، السبت، ثلاثة توائم (إناث)، بولادة طبيعية، اثنتان منهن ملتصقتان في منطقة البطن.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن السيدة “رقية عبد الرزاق أحمد”، من أهالي مدينة الشدادي، بصحة جيدة.

ونقلت عن الطبيب الذي أجرى العملية قوله إن “التوأمين ملتصقان بمنطقة الشرسوف (البطن) من عظم القص إلى الصرة، وكانا يشتركان بحبل سري واحد ولهما قلبين منفصلين إلا إنهما يشتركان بنفس الكبد”.

وأضاف الطبيب حافظ الخلف: “هذا الأمر يجعل فرصة فصلهما ضئيلة، وهو ما سيكون مسبباً لضرر أحدهما على حساب الآخر”.

ووفق الإعلام الموالي، فإن الوالد محمد السليمان متطوع في صفوف “إحدى التشكيلات الشعبية المحاربة لداعش”، ويعاني من ظروف معيشية صعبة، وستزداد صعوبة بسبب التوائم.

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