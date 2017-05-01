الغاني مونتاري يغادر الملعب بعد تعرضه للعنصرية

غادر اللاعب الغاني #علي_سولي_مونتاري أرض الملعب خلال مباراة فريقه بيسكارا ضد كالياري في الجولة الـ 34 من #الدوري_الإيطالي لكرة القدم، بسبب تعرضه لهتافات عنصرية من الجماهير.

واحتج مونتاري على هتافات جماهير كالياري العنصرية، للحكم وطالبه بإيقاف المباراة، إلا أن الأخير أشهر في وجهه البطاقة الصفراء، ليزيد غضب اللاعب الذي اختار مغادرة أرض الملعب قائلًا: “لننفذ نحن العدالة بأنفسنا إذًا”.

وقال زيدنيك زيمان مدرب بيسكارا عقب الحادثة: “نحن نتحدث عن العنصرية في يومنا هذا، وهو أمر حدث لمونتاري الذي لعب في إيطاليا فترة طويلة، نرغب في تغيير العقلية”.

وسبق لعدد كير من اللاعبين ذوي البشرة السمراء أن تعرضوا لهتافات عنصرية في الملاعب الإيطالية من بينهم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي خلال فترة لعبه لنادي آسي ميلان.

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