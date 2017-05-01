رئيس وزراء بشار الأسد ينفي شائعات سن قانون متعلق بـ ” بدل داخلي ” للخدمة الإلزامية

قال رئيس مجلس وزراء النظام، عماد خميس، إن حكومته “لا تدرس حالياً سن قانون بدل داخلي للمتخلفين عن #الخدمة_الإلزامية “.

وكانت صفحات وشبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحات منسوبة لمسؤولين نظاميين، تفيد بأن الحكومة تدرس إقرار قانون للبدل الداخلي.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن خميس قوله، خلال مشاركته في اجتماع لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، قوله إنه “لا يوجد دراسة للبدل النقدي الداخلي للمتخلفين عن أداء خدمة العلم الإلزامية”.

وزعم خميس أن “سوريا تتعرض لأشرس الحروب عبر التاريخ وهي بحاجة لجميع أبنائها للدفاع عن أرضها”.

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